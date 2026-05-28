私が語る「日本サッカー、あの事件の真相」第30回日本代表を長年支えてきた守護神の悔恨と学びと喜びと（３）ドイツワールドカップにおいて川口能活氏は懸命にチームを盛り立てたが...photo by Jun Tsukida/AFLO SPORT2006年ドイツワールドカップのグループリーグ最終戦。日本代表監督のジーコは、ブラジル戦に向けて大幅にメンバーを代えてきた。玉田圭司と巻誠一郎を２トップに据え、ボランチには福西崇史に代えて稲本潤一を