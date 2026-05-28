探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が5月22日に放送され、プロ野球選手でも尿意MAXなら打ち取れるか、という仮説を検証する様子が描かれた。【映像】糸井嘉男が尿意MAXで打席に立つ様子視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「プロ野球選手でも尿意MAXなら打ち取