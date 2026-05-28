6月22日からNHKが、大河ドラマや連続テレビ小説、ドラマ10など過去の人気ドラマ19作品をNetflixで世界配信すると発表した。6月22日から順次開始され、最初の配信作品には「軍師官兵衛」「まんぷく」「昭和元禄落語心中」などが並ぶ。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「経費で世界一周」を企てた元NHK理事NHKはこの取り組みについて、放送法に基づき、配信事業者からの求めに応じて有料で番組を提供するものだと説