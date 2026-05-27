お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹（35）が27日放送のフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。毎日、仕事現場に持ってきている物を明かした。この日のテーマは「タマゴの潜在能力」。加熱した卵より、生卵の方が雑菌の繁殖速度が遅い、という話をしている時に、相方のりんたろー。が「カネチがいつもポッケに生卵を持ち歩いているんですけど、それは雑菌的にはOKってことですよね？」と発言。共演の島崎和歌子