何か欲しいと思ったとき、“あそこなら安く出てるかも”と、まず最初にフリマアプリから探してみるという人も昨今は少なくないだろう。そんなフリマアプリの最大手『メルカリ』で今、ある異変が。【写真】ユーザーに届いたメルカリからの“テンプレ的”な回答「突然、メルカリ運営から個別でメッセージが届き、私のアカウントを“利用制限”したと」そう話すのは都内在住のメルカリユーザーの男性。要らなくなったものはメルカ