高校生らとともに酒店に押し入り、金品を奪おうとした疑いで、新たに20歳の男が逮捕されました。中川晴容疑者は先月、仲間と共謀し、東京・新宿区の酒店に配達員を装って侵入し、40代の男性にクマよけスプレーを噴射するなどして金品を奪おうとした疑いが持たれています。警視庁はこれまでに、高校生や19歳の男ら実行役のほか、運転役や凶器の準備役など6人を逮捕していましたが、中川容疑者も実行役の1人だったということです。防