暴力は絶対にアウトだ。しかし“モヤモヤ”した気持ちが拭えない。とにもかくにも、息苦しい世の中になったものだ──。SNSでは今、こんな嘆きの声が大量に投稿されているのをご存知だろうか。プロ野球・巨人の阿部慎之助・前監督は5月25日、自宅で姉妹喧嘩を仲裁しようとした際、長女に暴力を振るったとして警視庁に現行犯逮捕された。翌26日に巨人は記者会見を開いて阿部氏の辞任を発表し、本人が記者の質疑応答に応じた。（全