長谷川唯のリーグ制覇を記念した段ボールアートが話題なでしこジャパンMF長谷川唯（マンチェスター・シティ）をモチーフにした驚きの“アート”が話題を呼んでいる。長谷川が所属するマンチェスター・シティは今季イングランド女子1部のウィメンズ・スーパーリーグで2016年以来10シーズンぶり2度目の優勝を成し遂げた。そのタイトル獲得を記念し、アーティストの黒主厳太さんが長谷川をモチーフにした段ボール影アートを制作