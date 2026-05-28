フランス人俳優のピエール・デニさんが２５日（日本時間２６日）に筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）の合併症により亡くなった。家族が２７日にフランスの通信社を通じて明らかにした。６９歳だった。声明には「ピエール・デニが、突然の重度のＡＬＳの発症により、今週月曜日に亡くなったことを、深い悲しみとともにお知らせします」と記されている。デニさんは人気米女優リリー・コリンズ主演のＮｅｔｆｌｉｘドラマ「エミリー