RIZINで活躍する朝倉未来と皇治が、28日未明にSNSでレスバを繰り広げた。お互いに激しい言葉で挑発しているが、朝倉は「もう絡んでくんな」と絶縁を宣言している。【動画】溝口勇児氏が謎の美女と熱いキス…朝倉未来が意味深に投稿朝倉と皇治は、5月のRIZIN神戸大会で対戦のウワサが流れるも、皇治は平本蓮と対戦。試合後に平本は「皇治は朝倉未来より打たれ強い」と言い放ち、皇治も9月の京セラドーム大阪大会での対戦に意