モーター大手ニデックの岸田光哉社長（６６）が２７日、読売新聞のインタビューに応じ、従来の拡大路線を見直し、企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）を今後３年程度見送る方針を明らかにした。相次いで発覚した会計と品質を巡る不正の背景に、創業者・永守重信氏の経営理念があると指摘されており、新たに自社の社会的な存在意義を明文化した「パーパス」を策定する考えも示した。（金井智彦）ニデックは積極的なＭ＆Ａで売上高２兆円