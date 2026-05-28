兵庫・たつの市で母親と娘が殺害された事件で、指名手配された男が服を着替えながら逃走しているとみられることが分かりました。大山賢二（おおやま・けんじ）容疑者（42）は5月13日ごろ、たつの市の住宅で、かつての隣人の田中千尋（たなか・ちひろ）さん（52）を殺害した疑いで公開手配されています。5月19日に千尋さんと母の澄惠（すみえ）さん（74）の遺体が発見され、事件が発覚しました。警察は27日、新たに大山容疑者の写真