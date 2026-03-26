暑さが増してくる季節は、見た目も味わいもときめくスイーツが気になりますよね。東京・銀座発のスイーツブランド「アゲサン」から、この夏だけ楽しめる新作「アイス揚げサンド」が登場。サクッと香ばしい揚げパンと、ひんやり濃厚なアイスを一度に楽しめる新感覚スイーツです♡和と洋の魅力を詰め込んだ4フレーバーが、夏のおやつ時間を彩ってくれます。 揚げたて×ひんやりの新食感に注目