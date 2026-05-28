食品大手カルビーは、中東情勢の緊迫化によりナフサを原料とするインクの調達が不安定になったとして、「ポテトチップス うすしお味」など14商品のパッケージを5月25日の週から白黒の2色に変更し、販売し始めた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）カルビーが包装を白黒に切り替えて販売する「ポテトチップスうすしお味」［カルビー提供］©時事通信社「この動きに対し、官邸幹部や首相周辺が『売名行為だ』『カ