まもなく6月。東京はすでに真夏日といった暑さの日もある。しかし、本格的な夏を前に「まだエアコンをつけるのは早いのではないか」と謎の我慢大会を始めてしまう人は少なくない。ガールズちゃんねるに5月26日、「エアコンをぎりぎりまで使いたくない」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主は次のように書いている。「もう既に暑いけど、エアコンはまだ早いと我慢してる出来れば７月くらいまでは使いたくないみんなはど