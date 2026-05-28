■所属する芸能事務所セント・フォース「結婚は事実です」お笑いコンビ・見取り図のリリー（41）が、27日深夜放送のTBSラジオ『スタンド・バイ・見取り図』内で結婚を発表。お相手は元岡山放送アナウンサーの今川菜緒（29）。現在所属する芸能事務所セント・フォースが、オリコンニュースの取材に応じ、「結婚は事実です」と認めた。【写真】リリーの結婚相手・今川菜緒アナ近影今川アナは、1996年12月28日生まれ、愛知県出身