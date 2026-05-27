キム・スヒョンに“大逆転”の流れが来ている。故キム・セロンさんをめぐる未成年交際疑惑を提起してきたYouTubeチャンネル「カロセロ研究所」のキム・セウィ代表が、名誉毀損などの疑いで拘束された。【画像】キム・セロンさん、亡くなる前の投稿が判明ソウル中央地裁は5月26日、キム・セウィ代表について「証拠隠滅と逃亡の恐れがある」として拘束令状を発付。キム・セウィ代表は、キム・スヒョンが未成年だったキム・セロンさん