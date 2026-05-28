【モデルプレス＝2026/05/28】俳優の満島真之介が、このほど都内で行われたABEMA新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』（6月20日よる9時スタート）のMC囲み取材に、指原莉乃、松井ケムリ（令和ロマン）、河野純喜（JO1）とともに出席。セレブだと思う人を聞かれ、木村拓哉の名前を挙げた。【写真】ABEMA新番組でMCに初挑戦する人気アイドル◆満島真之介、木村拓哉と共演時のエピソード告白人生で出会った中で“正