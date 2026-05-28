本拠地ツインズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地ツインズ戦に「2番・DH」で先発出場。今季20号ソロを放った。メジャーで新人選手が5月終了までに放った本塁打数で最多記録に。日本人ルーキーでは18年に22本を放った大谷翔平（当時エンゼルス）以来となるシーズン20発の大台に早くも到達した。米記者はレジェンド打者超えの衝撃記録を明らかにしている。とどめの一発だ。13-1と大