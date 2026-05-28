『Shall we ダンス？』の聖地でサングラスにノースリーブの黒いドレス姿で昭和レトロの雰囲気漂う夜の街を颯爽と歩く女性……。俳優で、ファッションモデルの池田エライザ（30）である。５月14日、JR鶯谷駅（東京・台東区）からほど近い場所にある『DANCE HALL新世紀（以下『新世紀』）』で、イタリアのファッションブランド『Miu Miu』が銀座店リニューアルオープンを記念し、イベント『Miu Miu Jazz Club』を開催。多くの著名人