◇ナ・リーグロッキーズ ― ドジャース（2026年5月27日ロサンゼルス）ロッキーズの菅野智之投手（36）が27日（日本時間27日）、敵地ドジャース戦に先発。「1番・投手兼DH」で先発したドジャース大谷翔平投手（31）の2打席目は見逃し三振に抑えた。初回の第1打席は93.7マイル（約150.8キロ）のフォーシームをセンターへ運ばれ、先頭打者本塁打を被弾。1死後、フリーマンにも左中間へソロを打たれ、2失点の立ち上がりと