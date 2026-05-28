横領した腕時計は、約420本にのぼります。「シチズン時計」の元部長・本間欣哉容疑者（57）は、腕時計8本を倉庫から持ち出し、買い取り店で売却した疑いで逮捕されました。本間容疑者は6年間で、腕時計約420本（9600万円相当）を売却し、3000万円以上を得ていたとみられています。