地政学的な緊張、見通せない物価、そして生成AIの急速な台頭。先の読めない時代に、マネジャーは何を拠り所にすべきか。半世紀以上前から「マネジメントの父」と呼ばれてきたピーター・ドラッカーは、その答えを驚くほどシンプルな3つの原則に凝縮していた。この記事では『チェンジ・リーダーの条件――みずから変化をつくりだせ！』の洞察をひもとき、不確実な令和を生き抜くマネジャーの足場を示す。本連載では、膨大なドラッカ