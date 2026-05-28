今年3月、X（旧Twitter）上で1件のポストが話題となった。 内容は「AV女優や夜職をしている人間は、賃貸物件を借りるのが難しい」というもの。 このポストに対して「自分も賃貸物件の審査に落ち続けた」と同意するAV女優の声や「職業による差別ではないか」との声が寄せられた。 一方で「貸主にも借主を選ぶ権利がある」「AV女優は社会的信用がないから、借りられなくて当然」といった声も多く上がり、論争状態ともなっ