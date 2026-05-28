中東情勢の悪化を受け、食料品や日用品などが続々と値上がりしたり、ナフサの価格高騰や今後の供給不安の恐れから企業がパッケージの変更に乗り出したりといった対応も相次いでいる。家計への影響が懸念される中、高市早苗総理は夏の電気ガス代の支援や補正予算案の編成を表明した。【映像】白黒ポテチのパッケージ（複数カット）ニュース番組『わたしとニュース』では、止まらない物価高に対する政府の対応と消費者の受け止め