お笑いコンビ・すゑひろがりずの三島達矢さんは5月27日、自身のX（旧Twitter）を更新。右目の手術に成功したことを報告し、眼帯姿を公開しました。【写真】すゑひろがりず三島、手術成功を報告「1日でも早く回復しますように」三島さんは「昨日、右目白内障の手術をしまして只今順調に視力が回復してきております」「手術時間も短く無事に成功しましたのでまた明日から仕事復帰します！」と報告し、1枚の写真を投稿。手術に成功し