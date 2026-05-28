先月、44歳の男が東京・福生市で、高校生を金づちで殴り重傷を負わせ逃走し潜伏先の千葉県・習志野市内で逮捕された事件。警視庁は男を逃走前に警察官に液体をふきかけけがをさせた疑いなどで再逮捕しました。この事件は先月、福生市で高林輝行容疑者（44）が男子高校生の頭を金づちで殴るなどして重傷を負わせたあと逃走し潜伏先の千葉県・習志野市内で逮捕されその後、傷害の罪で起訴されたものです。捜査関係者によりますと警視
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