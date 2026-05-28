「血糖値スパイク」を防ぐエナジードリンクの飲み方とは？工夫と代替選択肢【医師監修】

エナジードリンクによる血糖値スパイクのリスクを知ったうえで、日常生活の中でできる対策を考えてみましょう。完全にやめることが難しい場合でも、飲み方を少し見直すだけで身体への負担を抑えられる可能性があります。また、エナジードリンクに含まれるカフェインが動悸を引き起こす仕組みについても合わせて解説します。

監修医師：

本多 洋介（Myクリニック本多内科医院）

群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「Myクリニック本多内科医院」院長。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医。

血糖値スパイクを防ぐためにできること

エナジードリンクによる血糖値スパイクのリスクを理解した上で、日常生活の中で実践できる具体的な対策を考えてみましょう。完全に断つことが難しい場合でも、少しの工夫で身体への負担を大きく減らすことが可能です。

エナジードリンクの代替選択肢を考える

眠気や疲労を感じたときに、エナジードリンクに頼る前に試せる健康的な選択肢は数多くあります。カフェインによる覚醒効果が必要な場合は、無糖のブラックコーヒーや緑茶、玉露などが良いでしょう。これらは糖分を含まないため、血糖値への影響はほとんどありません。水分補給とリフレッシュが目的なら、水や炭酸水、麦茶、ハーブティーも効果的です。また、15～20分程度の短い仮眠（パワーナップ）や、席を立って軽いストレッチやウォーキングを行うことは、脳と身体をリフレッシュさせ、持続的な集中力を取り戻すのに非常に有効です。

摂取を避けられない場合の飲み方の工夫

どうしてもエナジードリンクを飲む必要がある場合は、いくつかの工夫でリスクを低減できます。まず、空腹時を避け、食物繊維やタンパク質を含む食事と一緒に、あるいは食後に飲むことで、糖の吸収速度を緩やかにすることができます。一気飲みは絶対に避け、時間をかけて少量ずつ飲むように心がけましょう。砂糖を含まない「シュガーフリー」や「ゼロカロリー」の製品を選ぶのも一つの手ですが、これらに含まれる人工甘味料が腸内環境に影響を与えたり、甘味への欲求を強めたりする可能性も指摘されています。シュガーフリーだから安全と安易に考えず、摂取量には同様に注意が必要です。

エナジードリンクが動悸を引き起こすメカニズム

エナジードリンクを飲んだ後、突然心臓が「ドクン！」と強く打ったり、「ドキドキ」と速くなったりする動悸を感じた経験はありませんか。これは気のせいではなく、エナジードリンクに含まれるカフェインなどの興奮作用を持つ成分が、心臓の働きに直接影響を与えているサインかもしれません。

カフェインが心拍数に与える影響

エナジードリンクの主成分であるカフェインには、中枢神経を興奮させる作用があります。脳内で眠気を誘発するアデノシンという物質の働きをブロックすることで覚醒効果をもたらしますが、同時に、身体を「闘争・逃走モード」にする交感神経を刺激します。これにより、心臓の拍動を速く、強くするアドレナリンなどのホルモンが分泌され、結果として心拍数や血圧が上昇するのです。

一般的なドリップコーヒー1杯（約200mL）のカフェイン含有量が約100mgであるのに対し、エナジードリンクには1缶あたり80mgから、製品によっては200mg以上のカフェインが含まれるものもあります。日本の食品安全委員会が示す健康な成人のカフェイン摂取量の目安は1日400mgまでとされていますが、エナジードリンクを2本飲んだだけでこの上限に近づく、あるいは超えてしまう可能性があります。コーヒーや緑茶、チョコレートなど他の食品からのカフェイン摂取も考慮すると、意図せず過剰摂取に陥りやすく、動悸のリスクが高まります。

タウリン・ナイアシンなど他成分との相互作用

エナジードリンクにはカフェイン以外にも、タウリン、ナイアシン（ビタミンB3）、ガラナエキス、高麗人参エキスなど、さまざまな成分が「エナジーブレンド」として配合されています。ガラナはカフェインを豊富に含む植物であり、成分表示上のカフェイン量以上に実際の覚醒作用が強まる可能性があります。タウリンは心機能のサポートが動物実験などで示唆されていますが、ヒトでの臨床的な有効性は確立されていません。

これらの複数の成分が体内で同時に作用することで、単独の成分を摂取した場合とは異なる、予測不能な相乗効果を生む可能性があります。この複雑な相互作用が、心臓の電気的な活動を不安定にし、動悸や不整脈を誘発する一因になっているのではないかと専門家は懸念しています。

まとめ

エナジードリンクは、手軽に覚醒感やエネルギーを得られる便利な飲料ですが、その裏には血糖値スパイクによる血管へのダメージ、カフェイン過剰摂取による心臓への負担、そして最悪の場合には突然死に至るという、三つの深刻なリスクが潜んでいます。その効果はあくまで「前借り」であり、代償を伴うことを忘れてはなりません。特に習慣的に飲んでいる方や、心臓や血糖値に不安のある方は、この機会に自身の健康と向き合い、摂取習慣を見直すことを推奨します。もし少しでも体調に異変を感じたら、決して放置せず、内科や循環器内科の専門医に相談してください。

参考文献

食品安全委員会「食品中のカフェイン」

厚生労働省「食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ＆A ～カフェインの過剰摂取に注意しましょう～」

農林水産省「カフェインの過剰摂取について」