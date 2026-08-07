Medical DOC

「緑茶」をよく飲む人は死亡リスクが低い？ 4万人・11年追跡、”男女差”はあるのか医師が解説

毎日何気なく飲んでいる緑茶。その飲み方が健康や寿命に関わっているとしたら、気になる人も多いのではないでしょうか？ ベトナムの研究グルー…