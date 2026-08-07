Medical DOC
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「幸せホルモン」を増やす可能性の高い食べ物はご存知ですか？医師が解説！
幸せホルモンとは？Medical DOC監修医が幸せホルモンの効果・増やす食べ物などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「幸せホルモン…
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「血液検査のCK値が低い」人に多い”原因”は何かご存じですか？症状も医師が解説！
CK値の基準値や再検査の内容、CK値が低くなる原因について医師が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「血液検査のCK値」の”異常値で…
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何を摂取したら「プリン体は排出」されるかご存知ですか？【管理栄養士監修】
Medical DOC監修医がプリン体の排出方法などを解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「プリン体の多い食べ物」はご存知ですか？過剰摂取する…
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「腫れてないのに足の指が痛い」症状で考えられる原因はご存じですか？医師が解説！
腫れていないのに足の指が痛い場合、部位別にどのような原因が考えられるのか医師が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「腫れてない…
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「大動脈瘤」が破裂する前の5つの前兆症状はご存知ですか？【医師解説】
大動脈瘤破裂とは？Medical DOC監修医が大動脈解離との違い・破裂する前の症状などを解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「大動脈瘤破裂」…
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「頸部食道がん」を疑う”3つの症状”はご存じですか？医師が解説！
頸部食道がんになるとどのような症状が現れるのでしょうか。飲み込みづらさや声の変化を医師が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「…
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「血圧の下が高い」原因はご存知ですか？男女別の原因を3つ医師が解説！
血圧の下が高いのはどうして？メディカルドック監修医が男女別の原因などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「血圧の下が高い」原…
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「女性ホルモンの分泌を増やす飲み物」はあるの？医師が徹底解説！
女性ホルモンの分泌を増やす飲み物とは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「女性ホルモンの分泌を増やす…
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【闘病】父は45歳で他界「やっぱりきたか」市民ランナーに『大腸がん』ステージ3C
境さんは、マラソンのトレーニング中に感じたわずかな違和感をきっかけに、2021年に大腸がんのステージIIIC（がんの進行度分類で腫瘍があ…
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「緑茶」をよく飲む人は死亡リスクが低い？ 4万人・11年追跡、”男女差”はあるのか医師が解説
毎日何気なく飲んでいる緑茶。その飲み方が健康や寿命に関わっているとしたら、気になる人も多いのではないでしょうか？ ベトナムの研究グルー…
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「ヨーグルトを食べる時間」はいつが良いの？目的別の摂取時間も医師が徹底解説！
ヨーグルトを食べる時間帯はいつが良いの？メディカルドック監修医がヨーグルトの健康効果・時間帯別の健康効果・目的別の摂取タイミング…
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軽度の「全身性エリテマトーデス」ではどんな症状が現れる？気付きやすいサインを解説！
全身性エリテマトーデスは、免疫の異常によって皮膚や関節、腎臓、血液、神経など全身に炎症が起こる病気です。症状の出方には個人差があり、初…
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【闘病】「歩けなくなったらどうしよう…」 高校生で女性に多い難病『多発性硬化症』に
高校生のときに感じた「目の見えづらさ」。眼科で視神経炎が疑われ、治療後に念のため受けたMRI検査で、脳に白い斑点が見つかりました。S・Iさん（仮…
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『イップス』は何科に相談すべきかご存じですか？ 原因と治療を医師が解説
プロ野球選手をはじめ、さまざまな競技者に起こり得る「イップス」。思いどおりに体を動かせなくなったとき、精神科、整形外科、脳神経内科、スポ…
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ほうれん草より約3倍「プリン体が多い野菜」はご存じですか？注意点も管理栄養士が解説！
プリン体が多い野菜とは？メディカルドック監修医が一日の摂取量・効果や過不足で現れる症状・尿酸値を抑える野菜・尿酸値を抑える摂取方法などを解説…
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ほうれん草より約3倍「プリン体が多い野菜」はご存じですか？注意点も管理栄養士が解説！
プリン体が多い野菜とは？メディカルドック監修医が一日の摂取量・効果や過不足で現れる症状・尿酸値を抑える野菜・尿酸値を抑える摂取方法などを解説…
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「腎不全の治療法」はご存知ですか？進行後の治療法も解説！【医師監修】
腎不全と診断されると、多くの方が「余命はどれくらいなのか」と不安になります。腎臓は血液をろ過し、体内のバランスを保つ重要な臓器であり、機能が…
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【糖尿病と治療費】「ついにインスリン…」家計は大丈夫？一生続く治療の費用と減らす制度
「インスリン注射を勧められたけれど、毎月の費用がどれくらい増えるのか不安」「注射の手技料や測定器の費用まで含めるといくらになるのだろう」とい…
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食べてくれない焦りや偏食は「感覚過敏」？15分でリセットする乳幼児の食の工夫【医師監修】
乳幼児の睡眠や食事の行動は個人差が大きく、特に初めての子どもの場合は「この行動は異常？」「それとも普通？」などの判断がつかないことも多いと思…
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「脳卒中の再発率」が高いのは何年後かご存じですか？医師が解説！
脳卒中の再発率はどのくらいなのでしょうか。1年後・5年後・10年後のデータを医師が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「脳卒…