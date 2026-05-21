テレビ司会者は、いまや視聴率と同時に“炎上耐性”でも評価される時代。一つの失言がSNSで切り取られ、瞬く間に拡散する。ゲストの暴走をうまくさばくか、自ら火種をまくか。同じ司会でも、そこで手腕は天と地ほどに違って見える。

【結果一覧】「やめてほしい…」司会者ランキングTOP10

10代から80代の男女1000人に聞いた「やめてほしい」情報・報道番組の司会者は誰か。

10位（同率）中山秀征／『シューイチ』（日本テレビ系）

「昭和のノリをずっと続けていて見ていられない」（42歳・女性）、「話す内容が薄っぺらい」（59歳・男性）。芸能界きっての軽妙さは浮薄か。

10位（同率）谷原章介／『SUNDAYブレイク』（フジテレビ系）

「的外れで思想が偏っている」（44歳・男性）、「不適切な発言が多い」（49歳・女性）。“攻めて”いるわけでもないが、炎上すること多々。

10位（同率）大越健介／『報道ステーション』（テレビ朝日系）

「この人自身のイデオロギーが強すぎる」（50歳・男性）、「偏った発言で向いてない」（36歳・女性）。「続けてほしい」で“忖度しない”と評価された姿勢は、別の層には“偏向”と映っている。

9位 設楽統／『ノンストップ！』（フジテレビ系）

「キャラなのかどこか偉そうに見える」（46歳・男性）、「態度が悪すぎる。不快」（46歳・男性）、「バラエティー番組での人に対する態度が思い出されて話が入ってこない」（55歳・女性）。

8位 櫻井翔／『news zero』（日本テレビ系）

櫻井の司会者としての力量への不満というより、“適材適所”の観点から「違う」。

「この人は嫌いじゃないけど、この番組にはもっと合う人がいるような」（40歳・女性）、「コメントがセリフ的で伝わってこない」（52歳・男性）、「自分の意見を躊躇せず言えないようでは司会は務まらない。アイドル業に専念すべき」（52歳・男性）。

7位 上田晋也／『上田晋也のサンデーQ』（TBS系）

「続けてほしい」7位と同時ランクイン。

「バラエティーのイメージが強すぎて場が冷める」（50歳・男性）、「上から目線が気になる」（62歳・女性）、「まじめなのかふざけての発言なのかわからない」（55歳・女性）。新番組ゆえに今後の評価が分かれそうだ。

6位 川島明／『ラヴィット！』（TBS系）

V字回復の立役者は、そこが魅力でもあるのだが─。

「声が嫌い」（68歳・男性）、「声は良いが会話内容が薄い」（45歳・男性）。理由のほとんどが“声”という珍しい結果に。

5位 田村淳／『田村淳のキキタイ！』（TOKYO MX）

コメンテーターでの出演が目立つが冠の情報番組も。

「内容が浅い。もっと勉強したほうがいい」（53歳・女性）、「情報・報道番組には合わない気がする」（66歳・女性）、「いろいろな番組に呼ばれているが、彼を持ち上げるテレビ局の意味がわからない」（41歳・男性）。

4位 恵俊彰／『ひるおび』（TBS系）

つい先日も同番組で、何かと炎上しがちなコメンテーター・立川志らくとバトルを繰り広げたばかり。

「発言に偏りがあったり、ズレているところがあるため」（41歳・男性）、「ゲストの意見のさばき方があまりプロっぽく見えない」（52歳・女性）、「アナウンサー学校に行って話し方の基礎から学び直してほしい」（56歳・女性）、「ただ批判するだけや、リポーターの報告にわざと理解できないふりをしたり、スタッフへのいじりなど見ていて不快」（51歳・男性）。

3位 ビートたけし／『ビートたけしのTVタックル』（テレビ朝日系）

「続けてほしい」5位と同時ランクイン。一部に彼への不満の声はあったが、多くは「たけしは好きだけど、もう……」というもの。

「冠番組を持つにはご高齢すぎるので若手に譲ってほしい」（52歳・女性）、「好きだけど、声や滑舌に老いを感じて切なくなる」（40歳・男性）、「『TVタックル』で話していることは、内容自体は納得させられたり、気づきを与えてくれることもあるけど、いかんせん何を言っているかが聞き取りづらいことが多くなった」（40歳・男性）。

2位 太田光／『サンデー・ジャポン』（TBS系）

「うるさい」（26歳・男性）、「見苦しい」（62歳・男性）、「面白くない。ゲストに失礼なことを言う」（33歳・女性）、「自分は何でも知っているような発言が多い」（77歳・男性）、「あの態度の悪さと、知ったかぶり発言、とにかく腹が立つ」（59歳・男性）、「司会者の度量じゃない。自分の意見を言いたいだけに見える」（63歳・女性）。

容赦のない言葉が並んだ。

1位 宮根誠司／『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）、『Mr．サンデー』（フジテレビ系）

ぶっちぎりの1位。『ミヤネ屋』は9月で終了予定だ。

「うるさすぎてニュース番組にならない」（36歳・女性）、「人の話を聞かずに自己主張が強すぎる」（52歳・女性）、「話をさえぎって自分の意見を強く押し出す場面が多く、ゲストや専門家の説明が十分に伝わらない。ニュースそのものより司会のリアクションが目立つ」（52歳・男性）、「ミヤネ屋は終わるので、Mr．サンデーも早くやめてほしい」（65歳・女性）、「以前と比較して我が強くて違和感。最初のころはこんなじゃなかった」（68歳・男性）。

“嫌われない”ということが、いかに難しく、そしていかに尊いか─。