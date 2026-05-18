◆大化け株を見つける「変化の兆し」とは？

ゴールドマン・サックスに入社し、マネージング・ディレクターに就任、アジアのトレーディングチームを率いた。その後、200兆円超の運用残高を誇る世界有数の機関投資家・ゆうちょ銀行で投資戦略を牽引。そんなマーケットの最前線を知り尽くしたトレーダーが、個人投資家が一生使える「オルカン」「S＆P500」の“次の投資術”を徹底指南した初の著書『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）。投資初心者でも実践できるよう、徹底的にわかりやすく投資手法を体系化。ゴールドマン・サックス仕込みの「投資思考」や「オルカン＋4資産均等型」といった実践的なポートフォリオ（資産配分）の構築方法、有望な個別株の見つけ方まで、「オルカン」「S＆P500」の“次に知るべき”ノウハウが満載！

「一本足打法」からの脱却

多角的な視点が生む投資の安定感

目先の配当利回りに過度にとらわれず、その他の業績なども総合的に勘案して投資対象を決めるべきです。また配当の持続可能性（持続的に利益創出ができるビジネスモデルであるか）を気に掛けることも肝要です。

このように「高配当」だとか「バリュー」だとか、特定の投資の信念（スタイルとかファクターともいい換えられます）だけの一本足打法はよくありません。

原石を磨くプロセス

数値の裏に潜む「変化の兆し」を捉える

こうしたファクターが総合的に悪くない銘柄リストから、ビジネスモデルの秀逸性や、投資のテーマなりカタリスト（材料）なりのある銘柄を見つけて、投資アイデアに変えていくのが基本的な流れです。

これらのファクターの数値が、今は悪かったとしても、今後改善していくという「変化」を感じられる銘柄を、投資アイデアとして見出していくのも有効といえます。

【解説】どのように「カタリスト（材料）」や「変化の兆し」を見つければよいのか？

「原石を磨くプロセス」を実践し、着実な利益へと繋げるために、個人投資家がどのように「カタリスト」や「変化の兆し」を見つければよいのか。3つの具体的なステップで解説します。

1.株価を動かす起爆剤「カタリスト」を探る

カタリスト（相場を動かすきっかけ）は、決して特別な裏情報ではありません。例えば、「長年赤字だった不採算事業からの撤退」「経営陣の交代」「新しい規制や法改正による業界への追い風」など、誰もが目にするニュースの中に潜んでいます。

多角的なファクター分析で絞り込んだ銘柄リストを手元に置き、日々のニュースと照らし合わせることで、「この出来事は、あの銘柄の価値が市場で見直される起爆剤になるのではないか」という精度の高い仮説を立てることができます。

2.業績の「最悪期通過（ボトムアウト）」を狙う

「今は数値が悪いが、今後改善していく銘柄」を見極めるには、絶対的な数字の大きさよりも「トレンドの変化」に注目します。例えば、最終的な利益はまだ赤字であっても、売上高が下げ止まっていたり、コスト削減によって本業の儲けを示す営業利益率がわずかに上向き始めたりしているタイミングです。

表面的な悪い業績を見て多くの投資家が見放している間に、この「改善の初動」を捉えることができれば、その後の劇的な株価回復（ターンアラウンド）による大きな超過リターンを狙えます。

3.プロの弱点を突く「待てる強み」を活かす

実は、巨額の資金を運用するプロの機関投資家は、「今は業績が悪いけれど、将来良くなりそうな銘柄」を先回りして買うのが苦手だったりします。四半期ごとの成績評価があるため、確実に業績が回復したのを確認してから資金を動かすからです。

一方で個人投資家には、期限やノルマに縛られず「変化の兆しをいち早く見つけ、結果が出るまでじっくり待つ」という最大の武器があります。複数のファクターで大怪我を防ぐ盾を作り、企業の変化を信じて待つ。これこそが、個人の王道戦略なのです。

※本稿は『最後に勝つ投資術【実践バイブル】 ゴールドマン・サックスの元トップトレーダーが明かす「株式投資のサバイバル戦略』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。