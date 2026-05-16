将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第4局が5月16日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で行われている。午後3時を回り、両者には1日目午後のおやつが提供された。

【映像】「断面すごい」美味しそう…藤井名人のおやつ

ストレート防衛と4連覇を目指す藤井名人と、背水の陣で反撃を狙う糸谷九段。盤上で激しい火花を散らす両者が午後のおやつに選んだのは、奇しくも同じ洋菓子店のフルーツタルトだった。

提供されたのは、高槻市芥川町の人気店の品 。彩り豊かな贅沢フルーツタルトで、果物の美味しさがぎゅっと詰め込まれた、見た目も味も特別な一品だ。

先手番の藤井名人がオーダーしたのは、「ブルーベリーのタルト」と「アールグレイティー（アイス）」。大粒のブルーベリーがぎっしりと敷き詰められた鮮やかなケーキが中継カメラに映し出されると、ABEMAのコメント欄は「断面すごい」「ブルーベリー大きい！」「うわーうまそうだなブルーベリー」「ブルーベリーってこんなでっかいの？」と大盛り上がり。その贅沢なビジュアルに「フルーツもりもりタルト」「うわ、うまそう！」とファンの視線もすっかり釘付けになっていた。

一方、後手の糸谷九段は「清見オレンジのタルト」と「レッドアイ（アイス）」をチョイスした。こちらもオレンジの果肉がこれでもかと乗ったみずみずしい一品。視聴者からは「オレンジもおいしそう」「こっちも美味しそう〜」といった声が寄せられたほか、フルーツの圧倒的な存在感に「こっちはもうほぼオレンジだな」「果実すごいね」「このタルトは食いたいな」と感嘆のコメントが相次いだ。

（ABEMA／将棋チャンネルより）