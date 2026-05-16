「Snow Man」深澤辰哉（34）が15日深夜放送のTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）に出演。普段から仲良ししている人気芸人を明かした。

この日は西武鉄道「特急ラビュー」とのコラボ「バナラビューGOLD」として放送。パーソナリティーの「バナナマン」の設楽統とともに、完全貸し切りのラビューに乗って、設楽の地元・秩父まで旅した。

2人は設楽がMCを務めるフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）で共演中。プライベートでも親しくしているという。

設楽は「普段から仲良くしてもらってるからさ、俺の地元に連れていけるっつーのもうれしい」と感激。

深澤も「秩父、前に行かせてもらったというか、お仕事で行かせてもらって、今回もラジオですけど、ちょっとプライベート感がすごい」と話せば、設楽も「今回のはよりそう。俺も仕事なんだけどカメラがないし。よくわかんないよね。これだけの事やっといて映像じゃない」と喜んだ。

深澤は設楽との関係について「お買い物とか、設楽さんが運転してくださる車でどっか出かけるみたいなのありましたけど」と説明。さらに、一緒に原宿にかき氷を食べに行ったこともあったという。