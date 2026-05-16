「大相撲夏場所・７日目」（１６日、両国国技館）

幕下最下位格付け出しで今場所デビューした大森（２２）＝追手風＝は、豪ノ勝（武隈）に下手投げを決め、無傷４連勝で勝ち越しを決めた。

右四つに組み止め、寄り進んだが体を入れ替えられ、ヒヤリとする場面も。長い相撲となり、相手のまわしを切るなど勝機を探り、最後は鮮やかな下手投げを決めた。「しんどかったけれど楽しかった。上手は取れたので、どう自分の形にするかを考えていた。（下手投げは普段）ないです。初めて決めました」と振り返った。

勝ち越しを決め「うれしいです。もっといい相撲を取って内容も磨いていきたい」と前を向いた。角界屈指の男前と各メディアで取り上げられ、取組ごとに声援が大きくなる大森。この日は特に女性の声援が大きく「いつもより多かったですね」と驚いた様子だった。

取組前には自身と同じく今場所、幕下最下位格付け出しでデビューした火雷（雷）と土俵下で目が合ったという。「ニッコリしてしまった」と苦笑した。

金沢学院大４年時に全日本選手権で準優勝。同じ石川・穴水町出身の北陣親方（元小結遠藤）に勧誘され、入門先を決めた。北陣親方からは一番相撲の前に「勝つためには何をしてもいい。そういう世界。結果が一番大事」と助言を受けている。