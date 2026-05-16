人気女性タレントが、知名度の上昇に伴って地元で囁かれるようになった「ありもしない噂」の数々を赤裸々に告白し、スタジオの爆笑を誘った。

【映像】「セクシーなキス」の一部始終

かまいたち（山内健司・濱家隆一）が司会を務め、ゲストと共に気になるトピックから派生する「余談」を楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど…』（ABCテレビ）。13日の放送回では、都会で頑張る“ど田舎出身芸能人”が大集合し、王林、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、畠中悠（オズワルド）、千葉公平らが来店。それぞれの地元ならではのエピソードや、独特な人間関係についてトークを繰り広げた。

青森県弘前市出身の王林は、「テレビに出るようになってから、すごい元カレが増えたんですよ」と切り出した。彼女によれば、地元で「オレ、付き合ったことあるよ」と吹聴する男性が急増しているという。かまいたちの濱家隆一が「見え張ったり、嘘ついたりもあんのかな？」と尋ねると、王林は「全部そう！」と断言。「ほぼ知らない人たちが、『あそこの高校の何々君って元カレなんでしょ？』って言われることがすごい増えて。ありもしない噂まで広がるのが田舎だなって…」と、地方特有の噂の広まりやすさに苦笑いした。

さらに王林は、「詳しいことも広がるから。『セクシーなキスした』とか…」と、噂の内容がエスカレートしていることを明かし、一同は大爆笑。濱家が「なに？『セクシーなキス』って（笑）」と笑いながらツッコむと、王林は「言ってくるんですよ！『アイツとセクシーなキスしたんだよ』とか」と噂の生々しさを強調した。

これに対し、かまいたちの山内健司が「『セクシーなキス』ってなにを指すん？」と疑問を呈し、濱家も「『セクシーなキス』っていうのも僕らに伝わりやすくしてくれてるやろ？青森のみんなはどう言う風に言うてんの？」と、地元での実際の表現を尋ねた。すると王林は「『ぐっちゅぐっちゅのチューしてんだべー』って」と衝撃のフレーズを披露。千葉公平が「想像を超えてきた！」と驚愕する中、濱家は「それもう青森の方言でもないやん！」とすかさずツッコミを入れ、スタジオはさらなる笑いに包まれた。