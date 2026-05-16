佐々木蔵之介、“怪物”佐藤二朗を追う刑事役で狂気堕ち 映画『名無し』でダークな新境地
俳優、脚本家、映画監督として活躍する佐藤二朗が脚本・主演を務める映画『名無し』が、5月22日に全国公開される。映像化不可能とも言われた同名漫画を、城定秀夫監督が実写化。数奇な運命を背負い、“名前のない怪物”と化した男の希望と絶望、そして狂気を描くサイコバイオレンスだ。
【画像】この記事に関連するそのほかの場面写真
本作で佐藤が演じるのは、不可解な無差別殺人事件を引き起こす“名無し”。そして、物語のキーパーソンとなるのが、佐々木蔵之介が演じる刑事の国枝だ。彼は、あまりにも不条理な事件に憤り、さらなる凶行を阻止しようと執念を燃やすが、犯人と思しき男が持っているはずの凶器が見えないという不可解な現象に翻ろうされていく。
捜査により、犯人の本名が「山田太郎」であり、身元不明の遺棄児だった過去も明らかになっていくが、国枝は怪物を追う刑事でありながら、どこか“名無し”と地続きの存在であるかのような危うさを見せ始める。
公開済みの予告編では、冷静沈着だった国枝が次第に狂気へ飲み込まれていく様子も映し出されており、佐々木はこれまでのキャリアでも異色と言えるダークな存在感を放っている。
佐々木自身も、「（“名無し”は）怪物ですね。でもそれは、彼の孤独がそうさせた。そうさせてしまった。そんな怪物なのかなと思います」とコメント。さらに、「“名無し”と僕（国枝）が真裏というか背中合わせな部分があるので、そこをしっかり表現しないといけないなという使命を感じた」と語っている。
コミカルな役柄から重厚な人間ドラマまで幅広く演じてきた佐々木だが、本作では“狂気に侵食されていく刑事”という新境地に挑戦。主演の佐藤と真正面からぶつかり合う緊張感あふれる演技合戦も、大きな見どころとなりそうだ。
【画像】この記事に関連するそのほかの場面写真
本作で佐藤が演じるのは、不可解な無差別殺人事件を引き起こす“名無し”。そして、物語のキーパーソンとなるのが、佐々木蔵之介が演じる刑事の国枝だ。彼は、あまりにも不条理な事件に憤り、さらなる凶行を阻止しようと執念を燃やすが、犯人と思しき男が持っているはずの凶器が見えないという不可解な現象に翻ろうされていく。
公開済みの予告編では、冷静沈着だった国枝が次第に狂気へ飲み込まれていく様子も映し出されており、佐々木はこれまでのキャリアでも異色と言えるダークな存在感を放っている。
佐々木自身も、「（“名無し”は）怪物ですね。でもそれは、彼の孤独がそうさせた。そうさせてしまった。そんな怪物なのかなと思います」とコメント。さらに、「“名無し”と僕（国枝）が真裏というか背中合わせな部分があるので、そこをしっかり表現しないといけないなという使命を感じた」と語っている。
コミカルな役柄から重厚な人間ドラマまで幅広く演じてきた佐々木だが、本作では“狂気に侵食されていく刑事”という新境地に挑戦。主演の佐藤と真正面からぶつかり合う緊張感あふれる演技合戦も、大きな見どころとなりそうだ。