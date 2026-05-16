◇インターリーグ ホワイトソックス − カブス（2026年5月15日 シカゴ レート・フィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が15日（日本時間16日）、同じシカゴに本拠を置くカブスとの「クロスタウン・クラシック」に「2番・一番」で先発出場。2試合ぶりのヒットをマークした。

初回の第1打席は3球で空振り三振。1―2とリードされた4回先頭打者の第2打席で、カブス先発右腕のカブレラから左前打を放った。フルカウントからの6球目、外角へ投じられたチェンジアップを華麗に流し打ち。カブスとのライバル対決で本拠に駆けつけたファンを喜ばせたが、2死後にカブレラの一塁けん制でタッチアウトとなった。

村上は8日（同9日）のマリナーズ戦でメジャートップに並ぶ15号。しかし、その後の5試合で一発が出ず、シュワバー（フィリーズ）がこの日まで19本に伸ばしてメジャー単独トップに立っていた。

カブスは鈴木誠也外野手（31）が「5番・右翼」で先発。初回の第1打席、4回の第2打席とも見逃し三振だった。5連勝中のホワイトソックスは今季初の貯金1と好調で、ナ・リーグ中地区首位のカブスとは18年ぶりに両軍が勝ち越した状態での対戦となっている。