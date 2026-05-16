大谷翔平を8年追う“番記者”に密着 「くり抜きバット」「口にペンをくわえ投球練習」を公開
きょう16日放送の日本テレビ系『追跡取材 news LOG』（毎週土曜 後10：00〜後10：54）では、メジャーリーガー・大谷翔平担当のスポーツ新聞記者に密着する。
【写真】「海外モデルみたい」マウンドとは別の顔、大人の色気漂う大谷翔平
今季は、3年ぶりに開幕から“二刀流”として出場を続けるロサンゼルス・ドジャースの大谷。今回は、8年にわたって、大谷の一挙手一投足を追い続ける報知新聞の番記者をLOGする。開幕直後の3月から番記者の密着取材を続けていくと、二刀流で挑戦を続ける大谷の今まで見たことのない姿が明らかになった。
投球フォームのズレをなくすため「口にペンをくわえ投球練習」するという、普段は見ることのできない貴重なシーンの撮影に成功。さらに、バッティングの操作性を高めるために使用した「くり抜きバット」の存在など、番記者も8年の間で初めて見ることのできた大谷の様子を同番組のカメラが捉えた。
多い日には新聞紙面とネット配信を合わせ30本以上の記事を出すという番記者。大谷はほかの選手と比べて取材できるチャンスが少ないため、小さな変化も見逃さず、試合前の練習や監督、関係者からも細かく情報を集めていく。
さらに、メジャーリーグならではとも言える、飛行機を使った数百キロの大移動を伴う取材も。すべてを追いかけ続けてきた番記者だからこそ知る“大谷翔平”とは。また、注目している今年ならではのポイントも紹介する。
【写真】「海外モデルみたい」マウンドとは別の顔、大人の色気漂う大谷翔平
今季は、3年ぶりに開幕から“二刀流”として出場を続けるロサンゼルス・ドジャースの大谷。今回は、8年にわたって、大谷の一挙手一投足を追い続ける報知新聞の番記者をLOGする。開幕直後の3月から番記者の密着取材を続けていくと、二刀流で挑戦を続ける大谷の今まで見たことのない姿が明らかになった。
多い日には新聞紙面とネット配信を合わせ30本以上の記事を出すという番記者。大谷はほかの選手と比べて取材できるチャンスが少ないため、小さな変化も見逃さず、試合前の練習や監督、関係者からも細かく情報を集めていく。
さらに、メジャーリーグならではとも言える、飛行機を使った数百キロの大移動を伴う取材も。すべてを追いかけ続けてきた番記者だからこそ知る“大谷翔平”とは。また、注目している今年ならではのポイントも紹介する。