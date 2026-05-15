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5月17日（日）放送「新婚さんいらっしゃい！」に登場する新婚さんは、東京都江戸川区に暮らす22歳の夫と24歳の妻。出会いは、なんと不動産会社。秋葉原に住みたいと物件探しに訪れた夫と、その担当者だった妻が、まさかの夫婦になった。「家探しで出会った不動産の担当者が僕の妻になりました」という、漫画のような新婚ストーリーが明かされる。

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まずは、本人出演の再現VTR「新婚さん劇場～オタクである夫の夢が人生を変えた～」で、2人の出会いを紹介。秋葉原好きの夫の部屋には、大量の“推し”のぬいぐるみが並ぶ。現在の住まいから秋葉原までは約1時間。ならば秋葉原に住もうと物件を探したところ、駅から徒歩5分、しかも今より家賃が5000円安い物件を発見。意気揚々と不動産会社を訪れる。

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そこで担当となったのが、のちに妻となる女性だった。夫は「秋葉原の帝王になりたい」と夢を熱弁するも、調べてみると、その物件は学生専用マンションで入居できず。妻は正直、夫の熱量はよくわからなかったというが、北海道から一人で上京し、夢を語る姿に「応えたい」と思うようになる。

その1週間後、夫から再び発見した物件の相談が。今度こそ秋葉原に住めると思いきや、入居直前にまさかのトラブルが発生！ 社宅として入居する予定だったが、オーナーが海外在住だったため会社の許可が下りず、契約はNGに…。しかも夫は、もともと住んでいた川崎の部屋の退去申請をすでに出してしまっていた。

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心配になった妻が夫に電話をしてみるも、夫は意外に楽しそう。「最悪、外でキャンプするので大丈夫」と、好きなアニメの話まで始めてしまう。妻が片付け状況を確認すると、LINEに送られてきた写真にはまったく片付いていない部屋と、なぜか玄関に置かれたピアノが…。その話題に触れると、「良かったら聴きます？」と電話越しに弾き語りを始めたというから、不動産担当者の仕事の範囲はとっくに超えている。

とはいえ、北海道から一人で上京し、東京に頼れる人もいない夫を放っておけない妻。自身も20歳で上京し、仕事と家の往復だった過去があり、素で何でも話してくる夫が、かわいい年下の友達のように思えてきたのだという。

そして退去日が迫るなか、妻はついに「頼る先がないなら、自宅で一緒に住みませんか？」と提案。担当者と客、しかも知り合ったばかりの異性という、あまりにも異例の展開にMC2人も驚愕！

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2人は同居前に食事へ行き、男女の線引きについてもしっかり話し合ったそうだが、夫には「女の子の家に泊まるのは初めて。よからぬことを考えてしまう邪念があった」と正直な不安も。そこで夫が出した答えは、寝袋のチャックをすべて閉め、手足を拘束した“芋虫状態”で生活することだった。

こうして、妻が暮らしていた1Kで同居生活がスタート。番組史上初、スタジオに自宅を完全再現し、当時の2人がどんな距離感で暮らしていたのかをお伝えする！

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同居生活はまるで、夜な夜な話が弾む修学旅行のよう。夫はだんだん妻を意識するようになるが、約束通り、寝袋で芋虫状態になって理性を保とうとする。しかし、それも三日坊主。横にいる妻を見て「あーかわいいなこの子、もうどうしよう～」と限界を迎え、「ちょっともう耐えられないんだけど」と訴える。そんな夫に妻が返したのは、「頑張れ！耐えろ！」という、まさかの励まし。妻としては、夫がこれから秋葉原に住む夢をかなえるはずなのに、ここで脱線してどうするのかという気持ちだったという。

しかし3週間後、夫は「毎日見ていくたびに、だんだん好きになっちゃったんだよー」とついに告白！ 妻も、単なる欲望ではなく自分を一人の人として好きになってくれていると感じ、「お客さんという関係じゃなく、ちゃんと付き合う？」と受け入れた。その瞬間、夫は「もちろんさ！」と答え、寝袋のチャックを自ら開けて妻に抱きつくことに！ そして4カ月の交際を経て、2人は2026年1月に結婚した。

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秋葉原に住むために家を探していたはずが、見つけたのはまさかの妻。夫自身も「お家を探すつもりが、妻が見つかるとは。漫画みたいな話ですよね」と語り、藤井から「こっちのセリフ！」と返される。そんな夫は今回、妻のためにサプライズで曲をつくってきたという。

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ラストでは、妻へまっすぐすぎるラブソングを、夫がキーボードで弾き語り。「ありがとう、好きって言ってくれて」「ありがとう、私のすべてを見てくれて」と、不器用な自分を受け止めてくれた妻への感謝を歌に乗せ、曲が終わると、妻も涙目の笑顔で「こちらこそありがとう」と受け止める。しかし夫はさらに「伝えたいことがあります」とまさかの追加宣言し、MC藤井隆も「歌以上に！？」と思わず椅子コケ！

MC藤井隆・井上咲楽の「新婚さんいらっしゃい！」は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で、毎週日曜ひる0時55分放送。TVerでも無料見逃し配信。

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