調味料は各大さじ1/2！むちジュワ食感が最高『高野豆腐と豚バラのオイスター炒め』

「最近、食費がかさむな……」と感じている方に朗報！常温で長期保存ができる家計の味方「高野豆腐」が、実は炒めものにすると驚くほどのごちそうに化けるんです。

豚バラのうまみをこれでもかと吸い込んだ「むちジュワ」食感がたまらない、オイスター炒めのレシピをご紹介します。

『薄切り高野豆腐と豚バラのオイスター炒め』のレシピ

材料（2人分）

高野豆腐……2枚（約30ɡ）

豚バラ薄切り肉……100ɡ

小松菜……2/3わ（約150ɡ）

しょうがの細切り……1かけ分

〈オイスターだれ〉

砂糖……大さじ1/2

オイスターソース……大さじ1/2

しょうゆ……大さじ1/2

塩……少々

水……大さじ3

ごま油……小さじ2

作り方

(1)高野豆腐をもどす

バットに高野豆腐を並べ、40〜50℃の湯または水をかぶるくらいまで注ぐ。浮き上がらないように平皿などをのせ、重しをする。湯なら2分ほど、水なら5分ほどおく。両手ではさんで押し、水けをしっかりと絞る。

※袋にもどし方の指定がある場合は、その表記に従ってください。

(2)下ごしらえをする

高野豆腐は縦に幅5mmの薄切りにする。小松菜は根元を切り落とし、長さ5〜6cmに切る。豚肉は幅5mmの細切りにする。オイスターだれの材料は混ぜる。

(3)炒める

フライパンにごま油、しょうがを中火で熱し、香りが立ったら豚肉を加えて炒める。肉の色が変わったら、高野豆腐を加えてさっと混ぜ、小松菜を加えて炒める。小松菜がしんなりしたらすべてを端に寄せ、あいたところにオイスターだれを加える。ひと煮立ちさせ、全体にからめる。

炒めものの高野豆腐は、野菜から出る水分をしっかりキャッチしてくれるので、最後までおいしさが逃げません。1:1:1の黄金比率は覚えやすく、忙しい日の夕飯作りにもぴったり。

節約しながらこのボリューム感は、リピート間違いなし！ぜひ作ってみて。

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）