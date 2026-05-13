「ヤマモトにイニングを終えさせたほうが…」ド軍37歳救援右腕の背信投球にファン着目、今季防御率4.26「彼に別れを告げるときが来た」

トライネンはジャイアンツ打線を止められなかった(C)Getty Images

ドジャースは現地5月12日に本拠地で行われたジャイアンツ戦に2−6と敗れ、今季2度目の4連敗を喫した。不振だった大谷翔平に12試合ぶりにアーチが飛び出したものの、投打にふるわなかった。

【動画】待ってました！12戦ぶりとなった大谷の7号豪快アーチシーン

「1番・DH」で先発出場した大谷は1−1の同点で迎えた3回の第2打席。相手先発のエイドリアン・ハウザーのシンカーを振りぬき、12試合ぶりとなる7号ソロを放った。

一方先発の山本由伸はキャリアワーストとなる3被弾。3回に「9番・捕手」のエリック・ハースに同点ソロを浴びると5回二死からは8番のハリソン・ベイダー、前打席でも本塁打を浴びたハースに2打席連続ソロを浴びるなど、2−3と逆転を許した。

それでも7回途中まで3失点と粘りの投球を見せたが、7回一死一、三塁で代わった2番手のブレーク・トライネンが粘れない。

相手スクイズで1点を失うと、二死一、二塁から1番のイ・ジョンフに2点適時打を浴びて、2−6とリードを広げられる。結果として全ての走者を返すことになった。山本は7回途中を投げ5失点で3敗目を喫した。