『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズのプリントTシャツがイオン限定で5/15から発売！ 承太郎やDIO、イギーに石仮面などをモチーフに全8種を展開

第1部から第3部まで！ イオン限定『ジョジョ』Tシャツ全8種が登場

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズの人気キャラクターやモチーフをプリントした限定Tシャツ全8種が、5月15日（金）より本州・四国・沖縄の「イオン」「イオンスタイル」約100店舗とWEBサイトのイオンスタイルオンラインで発売されます。

「ジョナサン・ジョースター」と「ディオ・ブランドー」をデザインした第1部や、「石仮面」や「柱の男たち」などの象徴的なモチーフも用意。

第3部からは「空条承太郎」や「DIO」も見逃せない充実の展開で、価格は2178円（税込）です。

（以下、プレスリリースより）

【イオン限定】アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズのキャラクターをプリントしたＴシャツを５月１５日新発売

『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』のキャラクターをプリント

“アニメ”や“漫画”は人気の趣味のひとつであり、子どもから大人まで幅広い世代が楽しんでいます。こうした中、ダブルフォーカスは数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムを企画・販売しています。

『ジョジョの奇妙な冒険』は「週刊少年ジャンプ」１９８７年１・２合併号で連載を開始した、荒木飛呂彦原作の大人気漫画です。今回は、同作のアニメシリーズ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』のダブルフォーカス限定Ｔシャツを販売します。フロントかバックのいずれかに作品のキャラクターやモチーフが大胆にプリントされています。

これからもダブルフォーカスは、トレンドファッションアイテムの展開や、“今日の気分を表現する”スタイルを提案し続け、お客さまの生活に楽しさをお届けしてまいります。

【販売概要】

発売日：２０２６年５月１５日（金）

展開店舗：本州・四国・沖縄「イオン」「イオンスタイル」約１００店舗※１）

ＷＥＢ販売：イオンスタイルオンライン

https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400453012&psc=5

商品数：Ｔシャツ８種類

価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）

サイズ：S・Ｍ・Ｌ・ＸＬ ※ユニセックスで着用可

【商品一覧】

■半袖Ｔシャツ「ジョナサン・ジョースター」と「ディオ・ブランドー」(アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』)

カラー：オフホワイト

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』より、「ジョナサン・ジョースター」と「ディオ・ブランドー」をプリントした半袖Ｔシャツです。

■半袖Ｔシャツ「石仮面」(アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』)

カラー：ブラック

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 ファントムブラッド』より、「石仮面」をプリントした半袖Ｔシャツです。

■半袖Ｔシャツ「ジョセフ・ジョースター」と「シーザー・アントニオ・ツェペリ」(アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』)

カラー：ブラック

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』より、「ジョセフ・ジョースター」と「シーザー・アントニオ・ツェペリ」をプリントした半袖Ｔシャツです。

■半袖Ｔシャツ「柱の男たち」（アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』)

カラー：チャコール

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』より、「柱の男たち」をプリントした半袖Ｔシャツです。

■半袖Ｔシャツ「空条承太郎」(アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』)

カラー：ブラック

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』より、「空条承太郎」とスタンド「スタープラチナ」をプリントした半袖Ｔシャツです。

■半袖Ｔシャツ「イギー」(アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』)

カラー：チャコール

アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』より、「イギー」とスタンド「ザ・フール」をプリントした半袖Ｔシャツです。