ニコニコニュース
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『まだ熱い / 重音テト』のサイバーパンクMVがかっこよすぎる！ シロロウ氏が楽曲から映像までほぼ1人で手がけた本気の一作
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『まだ熱い / 重音テト』というシロロウ / Shirorouさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より…
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よちよち歩きの子猫たちが猫ドームでレスリング！ コロコロと転がっては起き上がれない姿が可愛すぎる
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『イモレスリングファン熱狂！ヨチヨチ煮っ転がし』というねこかますさんの動画です。投稿者メッセー…
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ししおどし×木琴で「ドレミファソラシド」を鳴らしてみた！ 『ロンドン橋』の演奏にチャレンジするも最後のド、鳴らずに終幕
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『ドレミファソラシドを演奏できる「プレイアブルししおどし」を作ってみた』というstamefusaさんの動…
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家庭菜園のキュウリを大量消費！ 「きゅうりのキューちゃん」みたいなお漬物を作ってみた
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『畑で採れたきゅうりでキューちゃん的なヤツを作る（2026年6月）』というmaryu4492さんの動画です。…
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豪華列車「夢空間」の食堂車のグルメを楽しんできた！ 人々を魅了した“特別な時間”を味わう様子に「いいなあ」「行ってみたい」の声
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『車内飯【ずんだもんワールドクッキング】』というnamerouさんの動画です。投稿者メッセージ（動画…
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レッサーパンダ・風太くんの23歳の誕生日をお祝い！ 千葉市動物公園のセレモニーの様子を紹介
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【ソフトウェアトーク劇場】一族の総数は80頭以上!風太さん23th_BIRTHDAY【中国うさぎ】』…
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ホットケーキミックスで「ギャラクシードーナツ」を作ってみた！ 流れる星空のようなレンチン・レシピを紹介
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【ゆっくり料理□】キラッキラの銀河！ギャラクシードーナツを七夕なレミリアとフランドールが作っ…
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書道用の筆と墨で「ドレミー・スイート（東方Project）」を描いてみた！ 墨のにじみで陰影が生まれる瞬間に目が釘づけ
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【第18回東方ニコ童祭】筆ドローイングドレミー・スイート』というYaさんの動画です。投稿者メッ…
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1時間超級の「第九」全楽章をボイパロイドで!? 合成音声での全パート再現に「感動」「GJの二文字じゃ足りない」と絶賛集まる
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『交響曲第9番 ニ短調 作品125「合唱付き」/ ベートーヴェン【第六回ボイパロイド投稿祭】』というさね…
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初夏の河原で野鳥観察！ ペンギンみたいなゴイサギの“珍しい姿”を堪能する
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『不定期散歩雑記_109 - ゴイサギ』というクロラトさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文よ…
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歌い手・さじまの明るく等身大な歌声が響く『ヒラリヒラリ』歌コレ2025秋・Chinozo部門優勝オリジナルソング
「歌ってみた」文化を愛する人々にとって、半年に一度の大きなお祭りとなる『歌ってみたCollection』（以下歌コレ）。昨年開催された『歌コレ2025…
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1年かけて体力作りまで…「セブン-イレブンのあんまん」の食べ方解説が本気すぎる！ 東西食べ比べのために700ｍをダッシュ!?
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【超解説】セブンイレブンのあんまんの食べ方』というロウアイキューさんの動画です。【超解説】セブ…
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クワガタP氏・11年ぶりの新曲『エンドロール』を公開！ 重音テトの歌と切なくもキャッチーなメロディーが胸にしみる
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『エンドロール - クワガタP feat. 重音テト』というクワガタP | apple41さんの動画です。投稿…
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糖尿病＝「尿に糖が出る病気」ではない？ 高血糖が血管にダメージを与える仕組みを薬剤師が解説
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【解説】 『糖尿病って結局どんな病気なの？』 【糖尿病治療薬 徹底解説 #1】』といういわし＠超ビ…
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83.1km走って高速料金250円!? 特例ルートで訪れた「宝塚北SA」では手塚治虫全力推し＆関西グルメが楽しめる！
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『お写んぽ！高速道路を２５０円で遊ぶ会【シンプル車載動画投稿祭2026】』というぅな〜さんの動画で…
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「スマホ用望遠レンズ」で野鳥撮影に挑戦！ iPhone 15 Proで遠くの鳥をどこまで撮れる？
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【魂オリ祭9】スマホ用望遠レンズ 購入させて貰ったので お試ししてみました【野鳥撮影】』という…
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なぜヨーロッパは猛烈な熱波に襲われたのか？ 気温を押し上げる「ヒートドーム」の仕組みを解説
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【解説】ヨーロッパをなぜ熱波が襲ったのか？【気象】』というはたまくろさんの動画です。投稿者メ…
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テキトーに作る「簡易オウチ油そば」のレシピを紹介！ タレを丼で直混ぜして中華麺を絡めるだけの一品がお手軽なのに超うまそう
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【簡易オウチ油そば】関西弁ゆかりのテキトーめし #11【VOICEROIDキッチン】』というちくわかさんの…
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「カキカキせよ！」と頭を下げてくるオカメインコ！ マイペースすぎる朝のルーティンにほっこり
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【のんたま24時】廊下を全力疾走からの、膝上甘えん坊が可愛すぎｗ』という鳥馬鹿メラさんの動画で…
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ボカロで「くしゃみ」は再現できる？ 調声師が作ったSynthesizerV重音テトの「へっくし！」が自然でびっくり
今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『ボカロで「くしゃみ」は再現できる？』というやすたんげさんの動画です。ボカロで「くしゃみ」は再現…