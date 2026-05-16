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Switch2値上げの元凶はAIだった。ゲーム用メモリ不足は「古いから安くなる」が通用しない新たなフェーズへ

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【ナカイドのゲーム情報チャンネル】が「【よくわかる解説】Switch2が5万→6万円！なぜ高騰したのか？メモリとAIの関係性は？まとめてみた」を公開した。次世代機「Switch 2」が1万円値上げされた背景には、世界的なAI開発競争によるメモリの奪い合いがあるという、「AIブームの巻き添え」の構造を解説した。



動画冒頭、ナカイド氏はSwitch 2の価格改定について、「『古いから安くなる』が通用しなくなった瞬間です」と指摘する。任天堂はファミコン以来43年間、ハードウェアを途中で値上げした経験がなく、今回の決定は歴史的な出来事だという。



その主な原因はメモリ価格の高騰である。現在、世界中のIT企業がAIサーバーの構築に巨額の投資を行っており、AI用の高性能メモリ「HBM」の需要が爆発的に増加している。市場の9割を占めるメモリメーカー3社は限られた生産ラインをHBMに割くため、ゲーム機やスマートフォンなどに使われる汎用メモリの生産が削られているのが現状だ。



ナカイド氏はこの複雑な現象を海外の抹茶ブームに例え、「抹茶が高く売れるから煎茶作らなくなって、煎茶の相場が倍になってワロタ、みたいな話」とユニークな視点で説明した。この影響はソニーにも及んでおり、PS5の標準モデルは度重なる値上げで10万円目前に迫るなど、ハードウェアが贅沢品になる時代が到来していると分析する。



一見するとゲーム業界にとって逆風に思える状況だが、ナカイド氏は「AIの発展は悪いことだけではない」と語る。開発費の高騰に苦しむ業界において、AIを活用し開発の「時短」を図れば、「今まで作れなかったようなスケールの、ものすごい規模感のゲームが作れるようになる」と期待を寄せた。AIによるメモリ高騰という厳しい現実を提示しつつも、長期的にはエンターテインメントの可能性を大きく広げる希望の光であると結論づけた。