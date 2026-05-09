“伝説のヤクザ”として知られ、俳優としても異彩を放った安藤昇。だがその一方で、自らメガホンを取り、常識破りの手法で映画制作にも挑んでいた。中でも昭和51年公開の『やくざ残酷秘録片腕切断』は、あまりに生々しい描写で世間を騒然とさせた作品である。

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わずか800万円という低予算ながら、実在のヤクザたちを巻き込み、驚くべき手法で完成したこの映画。その裏側では、常識では考えられない出来事が次々と起きていた――。大下英治氏の著書『安藤組 修羅たちの戦い』（宝島SUGOI文庫）より、その実態をひもとく。（全2回の1回目／2回目につづく）



俳優としても活躍した伝説のヤクザ・安藤昇 ©文藝春秋

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ヤクザ社会の習慣を見せつけた安藤の監督作品

安藤昇は、俳優だけでなく、監督もした。昭和51年10月16日公開の『やくざ残酷秘録片腕切断』である。

安藤企画製作で、撮影の椎塚彰とともに10人ほどの少人数で撮影期間11日ほどでつくり上げたドキュメンタリー作品である。映画製作は800万円という低予算であった。製作スタッフのロールテロップが流れる背景は、レンガづくりの前橋刑務所である。かつて安藤昇がつとめた、あの前橋刑務所である。

さて、場面が変わり、とある親分の出所シーンになる。そこに、若い衆が出迎えに来た。親分も若い衆も特別な演出をほどこされている風でもなく、ごく自然に振る舞っている。ドキュメンタリーのようだ。親分が乗る車は、どこぞの飲食店に着ける。出所祝いが待っているのであろう。和やかな雰囲気のなか、食事が始まる。

ここでようやく、親分の名前が「小林」で賭博開帳の罪で服役していたことがわかる。放免祝いの会食風景に、安藤のナレーションがかぶる。

「ヤクザ社会での古くからのしきたりで、出所した人間に豆腐を食わせる。ムショのなかの垢を落として、体のなかまで白くするという意味合い。医学的には、腸の熱をとるという」

それは、素人がまず知らないヤクザ社会の習慣である。たとえ、テレビの敏腕プロデューサーでも、この種の生々しい場面は撮影させてはもらえまい。相手が、このデリケートな場面の撮影を承諾するまでが大変である。そこはそこ、やはり安藤昇監督作品だと納得させられる。

場面は一転、画面は、「株式会社菊地興業」なる看板を掲げるビルを映し出す。ビルに飲み込まれていく大親分。若い衆は、こぞって頭を垂れる。松葉会の大紋のクローズアップ。その大親分は、なんと2代目松葉会会長の菊地徳勝なのである。

菊地会長へのインタビューが、淡々と始まる。簡単に「インタビュー」というが、大組織の大親分がカメラの前に出てくることは、当時もいまもまことに珍しい光景である。菊地会長は、インタビュアーに「ヤクザとは何か」を問われ、「昔からカタギにだけは手を出すなという教えがあった」と証言。また「人のものに手を出したり、人の女に手を出す者は、指を詰めるものだ」という。

小指1本30万円で指詰めのシーンを実写撮影

そこに、安藤のナレーションが入る。

「指詰めは、自分自身をカタワにして相手に誠意を尽くすということである。1週間は、その痛みから眠れず、冬になるとその傷口は痛む。明治18年に死んだ会津の小鉄は、親指と人指し指を残して3本ともなかったといわれる」

安藤によると、指詰めは、まな板の上に手の甲を下にしておこなわれた。俗に映画での指詰めシーンといえば、手の甲を上にしていることが多い。が、実際は、手の甲を下に、手のひらを上というスタイルが少なくないという。

もっとも、格好をつけるためには、小指を返して手の甲を上にして切っている。が、それはやたらと痛いのだという。手のひらを上にしたほうが、比較的痛みが少なく、簡単に落ちるという。

さて、映画では、小指には、大工道具のノミが当てられ、兄貴分らしき男が子分の小指に当てられたノミの上からトンカチでパンと叩いた。切り口からは、細い糸が宙に放たれたように血がぴゅーっと飛んだ。指は、1、2メートルほど前方に飛んで落ちた。あっと言う間の出来事である。指を切られた男は、うろたえることなく、きわめて冷静であった。そのシーンは、本当に切っているというのだから驚きである。

その経緯は次のようなものだった。映画は総額800万円という低予算であることから、特撮もありえない。そこで安藤は、撮影前のある日、知り合いのヤクザに訊いてみた。

「この映画で小指を落とすシーンがあるのだけれども、誰か小指を落としたい奴はいないか」

すると、自発的に小指1本30万円で引き受けるヤクザ者が手を挙げたのである。実は安藤は、撮影当日、撮影現場に医者も呼んでいた。たとえ指を切断したとしても、すぐに縫合すれば元通りくっつくということだった。ところが、指詰めシーンのあと、そのヤクザは、なんと、縫合を拒否したのである。

「指なんてないほうが格好いい。そんな必要はありません」

安藤は、指詰めをした男のために、高級旅館の石亭に部屋を取って、泊めてやった。安藤は、男が切断した小指をきちんと消毒して、持たせてやった。その男は、自分の小指に未練がなかったせいだろう、石亭の部屋の冷蔵庫に小指を入れっぱなしにして帰った。旅館の女中は、部屋を整えるために、冷蔵庫を開けた。その瞬間、冷えた小指が目に飛び込んで来た。

「キャーッ！」

安藤だからこそ実現した組織の大物たちの出演

さて、ついに映画のタイトルにもなっている「片腕切断」の場面となる。ここからは、フィクションである。ある男が、抗争の過程で右手首を切られる。それが地面に落ちる。切られた手の指がトカゲのシッポのようにじんわり動く。実は、このシーンは、安藤の家で撮影された。ちょっとした特撮であった。

安藤によると、畳に穴を空けて、その畳を斜めに立てかけた。撮影では、畳の穴に安藤自身の手を突っ込んで、切られた右手首に擬して、じんわり動かしたのである。カメラも、その畳と平行に斜めにして、それを撮影した。それは、安藤自身のアイデアであった。

映画にはほかに、義人党党首の高橋信義のインタビュー、東京盛代星一家大塚2代目・庄子喬のインタビュー、奥州西海家横田4代目藤川分家代行の長尾照治のドキュメント、彫り師凡天太郎改め聖五郎へのインタビューへと続く。

いずれも、安藤なしでは実現不可能な出演陣である。安藤が「おれがやるんだから頼むよ」と言ったので、快く応じてくれたのが、松葉会の菊地会長をはじめとする大親分たちであった。

800万円の低予算でつくった映画であったが、東映には1300万円で売れた。そのナマナマしいシーンで話題を呼んだ。

〈「若い女優と激しく絡み合い…」「ベッドで体をさらけ出した」“伝説のヤクザ”が人気女優と次々と“カラダの関係”を…安藤昇が演じた衝撃ベッドシーンの中身〉へ続く

（大下 英治／Webオリジナル（外部転載））