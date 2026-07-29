映画の話題
『映画の話題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
2026年8月6日
2026年8月5日
2026年8月4日
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映画「ゴジラ-0.0」ニューヨーク映画祭に選出 世界初上映へ
9月24日から開催の同映画祭「スポットライト・ガラ部門」で世界初上映される
スポーツ報知
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鈴木亮平が主演映画「TOKYO MER」公開延期に思い「被災者の安全を…」
人命救助にあたる「現実のヒーロー」に最大の敬意とエールを送ると記した
オリコンニュース
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映画「南極料理人」が4Kリマスター化 11月13日に全国公開決定
東京テアトルのファン投票で1位を獲得し、映像と音響が大幅にアップグレードされた
クランクイン！
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「令和8年熊本地震」の発生受け、劇場版「TOKYO MER」公開延期に
8月4日に公式SNSで「諸般の状況を総合的に勘案し延期」と伝えた
オリコンニュース
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映画「ちいかわ」の入場者特典第2弾にネットざわつく「これは争奪戦」
8日よりボンボンドロップシールの配布が始まり争奪戦になるとみられる
オリコンニュース
2026年8月3日
2026年8月1日
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映画「ちいかわ」巡り鑑賞マナー論争が白熱 子連れ客に厳しい意見
SNSでは、周囲の観客の私語や物音で集中できなかったといった体験談が相次いだそう
集英社オンライン
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地震が題材となっている映画「TOKYO MER」SNS上では公開を危ぶむ声も
週刊女性PRIME
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映画「ちいかわ」内容にSNSざわつく「ホラー映画だった」の声も
公開3日間の興収は22億4000万円で、ダークな内容に観客が驚くという
プレジデントオンライン
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映画「ちいかわ」大ヒットの要因 大学准教授見解「忘れがちな教訓が…」
神戸学院大・鈴木洋仁准教授は深いメッセージ性がないことが大ヒットの要因と分析する
プレジデントオンライン
2026年7月30日
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松田好花「映画ちいかわ」の内容に戸惑い「寝れないぐらい怖かったです…」
マイナビニュース
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サッカー日本代表で活躍した「野人」岡野雅行氏の半生が映画化
水上恒司が主演、三浦獠太や結木滉星らが共演する豪華キャスト
オリコンニュース
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柳楽優弥主演のNetflixドラマ「九条の大罪」が映画化 2027年1月に完全新作
ドラマの続きを描く完全新作で来年1月8日に劇場公開される予定だ
スポニチアネックス