お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が7日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。過去にキシリッシュのCMで共演した女優沢尻エリカ（40）について言及した。

小木はゴールデンウイークに地元の友達と一緒に沖縄・宮古島で俳優小出恵介と約20年ぶりに再会したと明かした。

小出とはキシリッシュのCMで共演して以来だといい、そのCMにはコンビで登場。沢尻とも共演したという。

矢作は「沢尻エリカがまだ若手の頃よ。一番とがってる時よ。『別に』の時よ」と当時を回想。CMにはダンスパートがあったという。矢作は「みんな踊るの。振付師の先生が来て、練習するの。沢尻エリカはね、練習しないの。トイレ行っちゃったの。トイレ行ってるって待ってたら、15分かかっても戻ってこないの」と状況を説明。

さらに「あれ？っていって。ちょっと見て来ますっていったら『楽屋にいます』って。楽屋から出てこないで。じゃあこっちで練習しましょうってみんな練習したの。『あいつ、なんで練習しないんだ』『ふざけんなよ』って」と語った上で「本番始まったら、沢尻エリカだけ完璧だったんだよな」と明かした。

小木が「格好いいのよ。人前で努力する姿見せないのよ」と語ると、矢作も「俺たちミスってるのに。何にもミスってない」と同調した。

沢尻、おぎやはぎ、小出らは06年10月〜2007年9月まで「キシリッシュSHOW!シリーズ」のCMに出演していた。