キャロライン・レビット米ホワイトハウス報道官が第2子となる長女を出産した。

レビット報道官は7日（現地時間）、自身のX（旧ツイッター）アカウントに娘を抱いた写真を投稿し、今月1日に娘が誕生し、名前は「ビビアナ」だと明かした。

レビット報道官は「私たち家族は愛にあふれている」とし、「（娘は）とても健康で元気だ」と述べた。

さらに、「妊娠期間中、祈りと応援を送ってくださったすべての方々に感謝する」とし、「この期間を通して、その思いを心から感じていた」と付け加えた。

1997年生まれのレビット報道官は、米国史上最年少のホワイトハウス報道官だ。第1次トランプ政権でホワイトハウスのインターンとして政界入りし、2020年大統領選挙と2024年大統領選挙ではトランプ陣営で活動した後、第2次政権の正式な報道官に任命された。レビット報道官は2024年7月、大統領選挙運動期間中に第1子となる息子ニコラスを出産した。

その後、妊娠9カ月だった先月27日、ブリーフィング後、第2子出産のため休職に入った。当初は先月24日に産休に入る予定だったが、その翌日の25日、ホワイトハウス記者団の行事中に銃撃事件が起きたため、これを延期した。

一方、トランプ政権の主要人物の中では、J・D・バンス副大統領と妻ウーシャ・バンス氏が、7月に第4子の出産を控えている。