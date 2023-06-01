米捜査当局が公表した、コール・トーマス・アレン容疑者の自撮り写真（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領が出席したホワイトハウス記者会主催の夕食会での暗殺未遂事件で、四つの罪で起訴されたコール・トーマス・アレン被告（31）は11日、ワシントンの連邦地裁で無罪を主張した。米メディアが伝えた。被告は暗殺未遂のほか、犯罪目的の銃器使用、連邦職員に対する暴行罪などで起訴された。有罪なら終身刑と