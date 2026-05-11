【ワシントン＝向井ゆう子】米ホワイトハウスは１０日、トランプ大統領が北京で１４日午前（現地時間）に中国の習近平（シージンピン）国家主席と会談すると発表した。米政府高官は記者団に対し、イラン情勢や貿易問題、台湾問題、ＡＩ（人工知能）などが議題になるとの見通しを示した。トランプ氏は１３日夜に北京に到着する。１４日は、習氏が北京の世界遺産「天壇公園」を案内するほか、晩餐（ばんさん）会も開かれる。１５